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Эксперты высказались о прошедших выборах-2021 в Свердловской области

20 сентября 2021, 11:41
Фото: 1MI
Эксперты высказали свое мнение относительно прошедших с 17–19 сентября 2021 года выборов депутатов ЗакСО и Госдумы РФ в Свердловской области. В целом, все общественные и административные структуры отработали на выборах хорошо.

Директор центра «Аналитика» Андрей Мозолин, являющийся также экспертом Центра общественного наблюдения, заявил о том, что выборы в Свердловской области прошли корректно, в их легитимности нет никаких сомнений.

Большой процент прошедших кандидатов от «Единой России» эксперт объяснил активностью работы представителей партии на местах. Это, в свою очередь, вызывает доверие у избирателей.

Если депутат постоянно работает в своем округе и помогает решать проблемы граждан, то он без каких-либо проблем избирается вновь,заявил эксперт.

На выборах-2021 была реальная политическая конкуренция, но партиям удалось привести своего избирателя на участки. Даже новая российская партия смогла преодолеть 5% порог. Несмотря на то, что Свердловская область является с точки зрения выборов «сложной» территорией, эксперт отметил «прозрачность» самих выборов.

С 17–19 сентября 2021 года на участках работали порядка 10 тысяч наблюдателей, которые справились со своей миссией.

Анатолий Гагарин, руководитель Экспертного центра Свердловской области отметил высокий уровень подготовки к выборам. Многочисленные сигналы о нарушениях сразу же обрабатывались, серьезных претензий от партий ждать не стоит.

Недовольные небольшим процентом, который набрали кандидаты от определенных партий, обязательно будут, но в части легитимности и прозрачности у них вряд ли найдутся серьезные аргументы,заявил эксперт.

Напомним, выборы депутатов ЗакСО и ГД РФ проходили в стране с 17–19 сентября 2021 года. По предварительным данным в Законодательном собрании Свердловской области будут представлены 5 политических партий.

5 политических партий по предварительным данным войдут в ЗакСО от Нижнего Тагила
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#Депутаты#Свердловская область#Эксперты#Выборы-2022#Политика
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