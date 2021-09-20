Эксперты высказались о прошедших выборах-2021 в Свердловской области

На выборах-2021 была реальная политическая конкуренция, но партиям удалось привести своего избирателя на участки. Даже новая российская партия смогла преодолеть 5% порог. Несмотря на то, что Свердловская область является с точки зрения выборов «сложной» территорией, эксперт отметил «прозрачность» самих выборов.