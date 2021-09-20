Казаки пришли искать пропаганду ЛГБТ в музее в Екатеринбурге

За неделю до его начала организаторы стали получить угрозы. Ирина рассказала, что в музей вошли восемь свердловчан, одетых во все черное. За вход платить они не стали. В результате казаки походили по музею и ушли. Один из участников «рейда» подтвердил данную информацию на своей странице в соцсети. Андрей пояснил, что казаки искази продажу и пропаганду запрещенной символики ЛГБТ.