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Казаки пришли искать пропаганду ЛГБТ в музее в Екатеринбурге

20 сентября 2021, 15:27
Фото: pixabay
В Музей советского быта в Екатеринбурге, в котором началась арт-барахолка, нагрянули уральские казаки. Директор музея Ирина Светоносова рассказала, что мероприятие проходит при поддержке ресурсного центра ЛГБТ.

За неделю до его начала организаторы стали получить угрозы. Ирина рассказала, что в музей вошли восемь свердловчан, одетых во все черное. За вход платить они не стали. В результате казаки походили по музею и ушли. Один из участников «рейда» подтвердил данную информацию на своей странице в соцсети. Андрей пояснил, что казаки искази продажу и пропаганду запрещенной символики ЛГБТ.

Также мужчины провели «разъяснительную работу» с представителями ЛГБТ-движения, сообщает Е1.

Напомним, в начале сентября 2020 года казаки решили помогать полиции в задержании представителей ЛГБТ, нарушивших предостережение прокуратуры о пропаганде однополых отношений. Всего около 50 человек изъявили желание принять участие в патрулировании улиц. Ранее казаки направили президенту Владимиру Путину видеообращение с просьбой запретить проведение Недели гордости ЛГБТ в столице Урала.

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