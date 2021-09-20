Казаки пришли искать пропаганду ЛГБТ в музее в Екатеринбурге

За неделю до его начала организаторы стали получить угрозы. Ирина рассказала, что в музей вошли восемь свердловчан, одетых во все черное. За вход платить они не стали. В результате казаки походили по музею и ушли. Один из участников «рейда» подтвердил данную информацию на своей странице в соцсети. Андрей пояснил, что казаки искази продажу и пропаганду запрещенной символики ЛГБТ.
Также мужчины провели «разъяснительную работу» с представителями ЛГБТ-движения, сообщает Е1.
Напомним, в начале сентября 2020 года казаки решили помогать полиции в задержании представителей ЛГБТ, нарушивших предостережение прокуратуры о пропаганде однополых отношений. Всего около 50 человек изъявили желание принять участие в патрулировании улиц. Ранее казаки направили президенту Владимиру Путину видеообращение с просьбой запретить проведение Недели гордости ЛГБТ в столице Урала.