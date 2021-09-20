Консилиум по оказанию медпомощи беременным с COVID-19 организован на Среднем Урале

На консилиуме с врачами смежных специальностей будет определяться, как именно стоит контролировать беременность пациенток с коронавирусом. В том случае, если беременная не желает выполнять решения консилиума, она будет осведомлена о возможных отрицательных последствиях. Отмечается, что ответственность в данном случае лежит на главвраче больницы, в которой лечится свердловчанка.