Победители определялись в спортивных забегах в «Кроссе нации» в Нижнем Тагиле

Все участники и призеры соревнований получили памятные награды и призы. Победителей поздравлял глава города Владислав Пинаев. Спортивное событие «Кросс нации» проводится в Нижнем Тагиле более 10 лет. Мероприятие призвано популяризовать здоровый образ жизни среди молодежи.