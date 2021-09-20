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Posted 20 сентября 2021, 12:50

Published 20 сентября 2021, 12:50

Modified 19 июня 2022, 17:11

Updated 19 июня 2022, 17:11

Победители определялись в спортивных забегах в «Кроссе нации» в Нижнем Тагиле

Победители определялись в спортивных забегах в «Кроссе нации» в Нижнем Тагиле

20 сентября 2021, 12:50
Фото: 1MI.
Спортивное мероприятие «Кросс наций» проводится в 83-х регионах страны, в Нижнем Тагиле участие в забегах приняли почти 1100 тагильчан в разных возрастных группах.

На базе тагильской школы спортивного резерва «Аист» прошли забеги на 2,3 и 5 километров среди участников самых разных возрастов, сообщила пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Победителя определялись в 14 возрастных группах. Самыми младшими бегунами стали 11-летние подростки, возрастные группы представляли ветераны спорта. Первые ступени пьедестала заняли воспитанники спортивных школ «Юность», «Юпитер», «Старт», центра спортивной подготовки «Родник», ЕВРАЗ НТМК, НТЗМК, НТИИМ, а также общеобразовательной школы № 3.

Все участники и призеры соревнований получили памятные награды и призы. Победителей поздравлял глава города Владислав Пинаев. Спортивное событие «Кросс нации» проводится в Нижнем Тагиле более 10 лет. Мероприятие призвано популяризовать здоровый образ жизни среди молодежи.

Напомним, 18 сентября 2021 года стартует 11-й сезон Ночной хоккейной лиги, матчи которого пройдут в Тюмени. Всего ожидается выступление 106 команд, общая численность игроков составит порядка 2600 человек.

Открытие 11-го сезона Ночной хоккейной лиги состоится в Тюменской области
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#Спорт#Нижний Тагил#Участники#Награды#Забег
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