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Рощупкин, Погудин и Радаев лидируют на выборах в ЗакСО от Нижнего Тагила

20 сентября 2021, 02:55
Фото: 1MI
Владимир Рощупкин, Вячеслав Погудин и Владимир Радаев войдут в Законодательное собрание Свердловской области от Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского одномандатных округов. Таковы официальные предварительные результаты голосования.

Ленинский округ отдал 25,4 тысячи (45,66%) голосов за Вячеслава Погудина. Тагилстроевский выбрал Владимира Радаева — за него проголосовало 21,9 тысячи избирателей (40,59%). Место в ЗакСО от Дзержинского избирательного округа занял Владимир Рощупкин, его выбрали 26,1 тысячи человек (40,88%). Данные обновляются по мере публикации ЦИК новых показателей.

Кандидаты в ЗакСО от Дзержинского одномандатного округа

Исполнительный директор УВЗ, член партии «Единая Россия» Владимир Рощупкин снова стал депутатом Законодательного собрания Свердловской области по Дзержинскому одномандатному округу. С 2016 года он является членом комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В ЗакСО помимо Рощупкина выдвигались три кандидата: Анатолий Марченков, Евгения Михайлиди и Павел Хорошилов.

По количеству голосов главным конкурентом Рощупкина стал Анатолий Марченков. За него проголосовали 18,1 тысячи (28,39%) жителей Дзержинского района. Анатолий Марченков работает начальником сектора в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения. Входит в состав партии КПРФ. Заведующая женской консультацией ГБ № 1 Евгения Михайлиди набрала 15,8 тысячи голосов (24,79%). Ее кандидатуру выдвинула партия «Справедливая Россия». За предпринимателя Павла Хорошилова свой голос отдал 3,1 тысячи жителей, что составило 4,97% от числа избирателей. Кандидат входит в состав партии «Яблоко».

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Кандидаты в ЗакСО от Ленинского одномандатного округа

Вновь переизбранный единоросс Вячеслав Погудин работает в ЗакСО с 2011 года. Ранее был главврачом в Городской детской больнице № 3. В Законодательном собрании региона занимает должность председателя комитета по социальной политике, зампредседателя комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов.

За депутатское кресло также боролись Михаил Бояркин, Надежда Журавлева, Ирина Иванова и Евгений Морозов.

12,6 тысячи голосов, то есть 22,68% от всех избирателей набрал Михаил Бояркин. Сейчас он работает начальником аммиачно-компрессорного участка отдела главного энергетика ООО «Тагильское пиво». Был выдвинут от партии КПРФ. За кладовщика НТМК Надежду Журавлеву проголосовали 11,06 тысячи тагильчан, что составило 19,84% от всех избирателей. Выдвигалась Журавлева от партии «Справедливая Россия». Координатор партии «Яблоко» в Нижнем Тагиле Ирина Иванова набрала 1,8 тысячи голосов — 3,38%.Преподаватель в НТГПК им. Демидова Евгений Морозов вызвал доверие у 4,6 тысячи тагильчан — 8,41%. На выборах представлял ЛДПР.

Кандидаты в ЗакСО от Тагилстроевского одномандатного округа

Снова вошел в ЗакСО представитель «Единой России» Владимир Радаев — председатель профсоюза ЕВРАЗ НТМК. в Законодательном собрании региона он выполняет функции зампредседателя комитета по социальной политике.

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Против него выдвигались три кандидата: Сергей Бурлай, Владимир Желиба и Павел Пахомов.

Директор по персоналу ООО «БК Групп» Сергей Бурлай набрал 5,7 тысячи голосов, то есть 10,55% от общего количества. Входит в состав ЛДПР. 15,04 тысячи (28,19%) человека проголосовали за Владимира Желибу — оператора поста управления на НТМК. Выдвигался от КПРФ. За кандидата «Справедливой России» Павла Пахомова проголосовали 11,3 тысячи тагильчан (21,02%). На выборах он представлял «Справедливую Россию».

Напомним, выборы в Законодательное собрание Свердловской области проходили с 17 по 19 сентября.

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