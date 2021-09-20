Рощупкин, Погудин и Радаев лидируют на выборах в ЗакСО от Нижнего Тагила

12,6 тысячи голосов, то есть 22,68% от всех избирателей набрал Михаил Бояркин. Сейчас он работает начальником аммиачно-компрессорного участка отдела главного энергетика ООО «Тагильское пиво». Был выдвинут от партии КПРФ. За кладовщика НТМК Надежду Журавлеву проголосовали 11,06 тысячи тагильчан, что составило 19,84% от всех избирателей. Выдвигалась Журавлева от партии «Справедливая Россия». Координатор партии «Яблоко» в Нижнем Тагиле Ирина Иванова набрала 1,8 тысячи голосов — 3,38%.Преподаватель в НТГПК им. Демидова Евгений Морозов вызвал доверие у 4,6 тысячи тагильчан — 8,41%. На выборах представлял ЛДПР.