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Слухи о повышении стоимости проезда в транспорте опровергла мэрия Екатеринбурга

20 сентября 2021, 09:46
Фото: 1MI
По словам чиновников городской администрации Екатеринбурга в 2021 году повышение тарифов за проезд в общественном транспорте не планируется.

В текущем году мэрия не планирует повышать плату за проезд в городском общественном транспорте Екатеринбурга, сообщил пресс-секретарь главы администрации уральской столицы Вадим Чернопенев.

20 сентября 2021 года в ряде СМИ появилась информация о повышении уже в этом году стоимости проезда в городском транспорте с 28 до 32 рублей. Чиновники опровергли эту информацию.

Подчеркивается, однако, что тарифы в любом случае вырастут, но не в текущем году. В Нижнем Тагиле плата за проезд в гортранспорте сейчас составляет 21 рубль.

Напомним, в конце августа 2021 года в Нижнем Тагиле полностью выгорел трамвай 10-го маршрута, никто из пассажиров не пострадал.

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