Суд отказал в УДО убившему тагильскую модель фотографу Дмитрию Лошагину

Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, которого в начале лета 2015 года суд признал виновным в убийстве собственной супруги-модели Юлии Прокопьевой-Лошагиной, попытался второй раз выйти досрочно из колонии, сообщает E1.
В судебном процессе выступила мать убитой девушки, которая попросила суд оставить осужденного в местах лишения свободы: с ее слов она не верит в его исправление. Ранее, суд низшей инстанции удовлетворил просьбу Лошагина и постановил освободить его из колонии, но после прокурорской апелляции, облсуд отменил это решение.
Напомним, преступление было совершено летом 2013 года. Фотомодель Юлия Прокопьева исчезла в нижнем Тагиле при загадочных обстоятельствах, после нескольких дней поисков ее сожженное тело было обнаружено в лесополосе под Первоуральском. В убийстве обвинили мужа погибшей.