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Суд отказал в УДО убившему тагильскую модель фотографу Дмитрию Лошагину

20 сентября 2021, 12:48
Фото: 1MI
Дмитрий Лошагин, убивший свою жену-модель летом 2013 года, второй раз за год попытался выйти из колонии условно-досрочно. Свердловский областной суд вновь отказал в освобождении.

Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, которого в начале лета 2015 года суд признал виновным в убийстве собственной супруги-модели Юлии Прокопьевой-Лошагиной, попытался второй раз выйти досрочно из колонии, сообщает E1.

В судебном процессе выступила мать убитой девушки, которая попросила суд оставить осужденного в местах лишения свободы: с ее слов она не верит в его исправление. Ранее, суд низшей инстанции удовлетворил просьбу Лошагина и постановил освободить его из колонии, но после прокурорской апелляции, облсуд отменил это решение.

Напомним, преступление было совершено летом 2013 года. Фотомодель Юлия Прокопьева исчезла в нижнем Тагиле при загадочных обстоятельствах, после нескольких дней поисков ее сожженное тело было обнаружено в лесополосе под Первоуральском. В убийстве обвинили мужа погибшей.

«Любил как умел»: дело об убийстве модели из Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой
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