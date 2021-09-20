Суд отказал в УДО убившему тагильскую модель фотографу Дмитрию Лошагину

В судебном процессе выступила мать убитой девушки, которая попросила суд оставить осужденного в местах лишения свободы: с ее слов она не верит в его исправление. Ранее, суд низшей инстанции удовлетворил просьбу Лошагина и постановил освободить его из колонии, но после прокурорской апелляции, облсуд отменил это решение.