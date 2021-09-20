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Уральский спортсмен Михаил Асташов вернулся в Екатеринбург после паралимпиады в Токио

20 сентября 2021, 03:30
Фото: 1MI
Двукратый паралимпийский чемпион Михаил Асташов вернулся на Урал после побед на паралимпиаде, завершившейся в японском Токио. После выступления на соревнованиях чемпион был приглашен на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В аэропорту «Кольцово» паралимпийского чемпиона встречали друзья, поклонники и тренеры, а также чиновники от спорта Свердловской области, сообщает «Областная газета».

По словам Михаила Асташова, в ближайшем будущем он уже начинает подготовку к очередным паралимпийским играм. Министр спорта Свердловской области Михаил Раппопорт заявил, что регион вносит серьезный вклад в победы на Олимпийских и Паралимпийских играх сборной России. Он также поздравил паралимпийского чемпиона.

Фото: страница "Росгвардия. Уральский округ" "ВКонтакте"

Задержка с возвращением Михаила Асташова на Урал связана с посещением праздничных мероприятий и приемом у главы России Владимира Путина.

Напомним, двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио Михаил Асташов завоевал две золотые медали по велоспорту в классе C1.

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