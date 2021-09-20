Уральский спортсмен Михаил Асташов вернулся в Екатеринбург после паралимпиады в Токио

По словам Михаила Асташова, в ближайшем будущем он уже начинает подготовку к очередным паралимпийским играм. Министр спорта Свердловской области Михаил Раппопорт заявил, что регион вносит серьезный вклад в победы на Олимпийских и Паралимпийских играх сборной России. Он также поздравил паралимпийского чемпиона.