Владимир Путин выразил соболезнования родственникам жертв в Пермском университете

Лидер России Владимир Путин скорбит вместе с родственниками погибших в стенах университета в Перми, сообщает «РИА Новости».
18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в кампусе Пермского университета 20 сентября 2021 года. Он успел смертельно ранить 8-х человек, еще 24 получили ранения различной степени тяжести.
Перед совершением преступления молодой человек выложил пост в социальную сеть, где полностью описал свои действия, предшествующие массовому расстрелу людей: начиная от своих личных переживаний, процедуре оформления медицинских справок и покупки охотничьего ружья.
При задержании, преступник оказал сопротивление сотрудникам СОБРа в результате чего был ранен. СК РФ возбудил уголовное дело.
Напомним, стрельба в Пермском университете началась днем 20 сентября 2021 года. Студенты в панике выпрыгивали из окон второго этажа. Местные таксисты бесплатно развозят учащихся по домам.