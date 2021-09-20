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Владимир Путин выразил соболезнования родственникам жертв в Пермском университете

20 сентября 2021, 09:10
Фото: администрация президента России
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших от пуль стрелка в кампусе Пермского университета 20 сентября 2021 года. По последним данным погибли 8 человек, еще 24 пострадали.

Лидер России Владимир Путин скорбит вместе с родственниками погибших в стенах университета в Перми, сообщает «РИА Новости».

18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в кампусе Пермского университета 20 сентября 2021 года. Он успел смертельно ранить 8-х человек, еще 24 получили ранения различной степени тяжести.

Фото: properm.ru

Перед совершением преступления молодой человек выложил пост в социальную сеть, где полностью описал свои действия, предшествующие массовому расстрелу людей: начиная от своих личных переживаний, процедуре оформления медицинских справок и покупки охотничьего ружья.

При задержании, преступник оказал сопротивление сотрудникам СОБРа в результате чего был ранен. СК РФ возбудил уголовное дело.

Напомним, стрельба в Пермском университете началась днем 20 сентября 2021 года. Студенты в панике выпрыгивали из окон второго этажа. Местные таксисты бесплатно развозят учащихся по домам.

Студенты прыгают из окон: в здании пермского университета слышна стрельба
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