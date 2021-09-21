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Мать пермского стрелка Тимура Бекмансурова впервые допрошена следователями

21 сентября 2021, 12:46
Фото: 1MI
Мать стрелка, убившего 6 человек в кампусе Пермского университета 20 сентября 2021 года, впервые дала показания следователям.

На допросе мать пермского стрелка Тимура Бекмансурова охарактеризовала сына как спокойного и уравновешенного подростка, сообщает properm.ru.

Женщина показала, что ее сын любит кошек, чему есть подтверждение: ранее следователи обнаружили записку Бекмансурова, в которой он просил позаботиться о его коте. Также мать стрелка рассказала, что мальчик рос заботливым сыном и никогда не проявлял агрессии.

Из показаний матери выяснилось, что напавший на людей в кампусе Пермского университета увлекался военным делом, много читал и смотрел военные фильмы и телепередачи.

Последние несколько лет Тимур постоянно говорил о желании приобрести огнестрельное оружие,заявила мать стрелка.

В детстве, Бекмансуров часто болел, рос неактивным ребенком. В подростковом возрасте он стал сторониться больших и шумных компаний, больше проводя время дома. Общался только с небольшим кругом лиц.

Напомним, 18-летний Тимур Бекмансуров устроил массовый расстрел учащихся в стенах Пермского университета 20 сентября 2021 года. При задержании он был ранен сотрудником ДПС и находится в реанимации пермской больницы, против него возбуждено уголовное дело.

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