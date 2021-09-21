Мать пермского стрелка Тимура Бекмансурова впервые допрошена следователями

Женщина показала, что ее сын любит кошек, чему есть подтверждение: ранее следователи обнаружили записку Бекмансурова, в которой он просил позаботиться о его коте. Также мать стрелка рассказала, что мальчик рос заботливым сыном и никогда не проявлял агрессии.