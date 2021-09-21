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На выдачу военного билета с чужой фотографией пожаловался екатеринбуржец

21 сентября 2021, 12:21
Фото: 1MI
В уральском военкомате перепутали фотографии молодых людей и вклеили чужое фото в военный билет екатеринбуржца. Такой документ считается недействительным, теперь военным предстоит устранить ошибку.

24-летний житель уральской столицы пришел в Орджоникидзевский военкомат за своим военным билетом, но там выдали ему документ с чужой фотографией.

Молодой человек утверждает, что на фото в документе совершенно другой мужчина. Несмотря на это, военные стали убеждать уральца, что никакой ошибки нет, просто он изменился за 4 года — именно тогда екатеринбуржец должен был получить военный билет.

В 2017 году военная медкомиссия признала призывника негодным к службе. Военный билет на тот момент ему был не нужен, поэтому екатеринбуржец пришел за ним спустя 4 года. Не помогло в разбирательстве с фотографией и личное дело призывника: фото в нем оказалось поврежденным.

В военкомате с ситуацией разобрались и предложили молодому человеку заменить документ, раз тот считает его недействительным.

Напомним, в весеннюю призывную кампанию 2021 года в Нижнем Тагиле в армию пытались призвать молодого человека с плоскостопием. Призывник подал в суд на военкомат.

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#Екатеринбург#Военкомат#Ошибка#Фотография#Новости УрФО#Общество
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