На выдачу военного билета с чужой фотографией пожаловался екатеринбуржец

24-летний житель уральской столицы пришел в Орджоникидзевский военкомат за своим военным билетом, но там выдали ему документ с чужой фотографией.
Молодой человек утверждает, что на фото в документе совершенно другой мужчина. Несмотря на это, военные стали убеждать уральца, что никакой ошибки нет, просто он изменился за 4 года — именно тогда екатеринбуржец должен был получить военный билет.
В 2017 году военная медкомиссия признала призывника негодным к службе. Военный билет на тот момент ему был не нужен, поэтому екатеринбуржец пришел за ним спустя 4 года. Не помогло в разбирательстве с фотографией и личное дело призывника: фото в нем оказалось поврежденным.
В военкомате с ситуацией разобрались и предложили молодому человеку заменить документ, раз тот считает его недействительным.
Напомним, в весеннюю призывную кампанию 2021 года в Нижнем Тагиле в армию пытались призвать молодого человека с плоскостопием. Призывник подал в суд на военкомат.