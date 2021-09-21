Наркотики на 100 млн изъяты у жителя Нижнего Тагила

Мужчина был доставлен в отделение полиции, где выяснилось, что он занимается распространением наркотиков. В результате обыска квартиры задержанного, были обнаружены разные наркотики общим весом более пяти килограммов. Предварительно, их стоимость на рынке сбыта превышает 100 миллионов рублей.