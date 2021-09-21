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Наркотики на 100 млн изъяты у жителя Нижнего Тагила

21 сентября 2021, 11:56
Фото: 1MI
Более пяти килограммов различных наркотиков на сумму более 100 миллионов рублей изъяли полицейские у 49-летнего тагильчанина.

Он был остановлен в Екатеринбурге сотрудниками ДПС, которые обратили внимание на неадекватное поведение водителя. Полицейские приняли решение досмотреть автомобиль и обнаружили 10 психотропных таблеток.

Мужчина был доставлен в отделение полиции, где выяснилось, что он занимается распространением наркотиков. В результате обыска квартиры задержанного, были обнаружены разные наркотики общим весом более пяти килограммов. Предварительно, их стоимость на рынке сбыта превышает 100 миллионов рублей.

На данный момент тагильчанин находится в изоляторе, в отношении него возбуждены уголовные дела по двум статьям. Полицейские отрабатывают предполагаемых соучастников каналы сбыта и поставки запрещенных веществ, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Напомним, в конце августа в Нижнем Тагиле была задержана 32-летняя жительница Вагонки. У женщины были обнаружены расфасованные по пакетикам полкилограмма наркотиков, ей предъявлено обвинение в сбыте в особо крупных размерах.

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#Наркотики#Изолятор#Полиция#Нижний Тагил#Происшествия
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