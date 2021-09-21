Наркотики в кабинете полиции и подробности теракта. Итоги дня в Свердловской области

Новость о наркотиках, найденных в кабинете отдела полиции № 20 Нижнего Тагила, распространяется в СМИ. Запрещенные вещества были обнаружены в тайнике в потолке. По словам инсайдера, в этом месте сверток мог обнаружить только тот, кто его туда спрятал. Кроме того, сотрудников кабинета заставляли увольняться, у них был конфликт с руководством. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, будет назначена экспертиза ДНК.
Житель Екатеринбурга смог оспорить штраф, выписанный за пропуск кареты скорой помощи на светофоре. Автомобиль медиков ехал с проблесковыми маячками и сиреной, поэтому водителю иномарки пришлось заехать за стоп-линию. Когда мужчине пришел штраф на 800 рублей с камеры фотофиксации, он написал жалобу в ГИБДД.
Число больных коронавирусом в госпиталях Екатеринбурга вновь возросло после спада. На лечении в состоянии средней тяжести сейчас находятся 4,2 тысячи пациентов, а в августе их было 7,2 тысячи человек. Медики связывают рост заболеваемости с началом учебного года.
Студентка из Серова, которая учится в Перми и была в университете в момент теракта, рассказала подробности нападения стрелка. Свердловчанке пришлось выпрыгнуть из окна, после того как студенты безуспешно попытались забаррикадировать дверь. По ее словам, многие получили травмы. Сама девушка получила госпитализирована с перелом двух поясничных позвонков.