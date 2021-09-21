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Наркотики в кабинете полиции и подробности теракта. Итоги дня в Свердловской области

21 сентября 2021, 14:45
Фото: Яндекс.Карты
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 21 сентября.

Новость о наркотиках, найденных в кабинете отдела полиции № 20 Нижнего Тагила, распространяется в СМИ. Запрещенные вещества были обнаружены в тайнике в потолке. По словам инсайдера, в этом месте сверток мог обнаружить только тот, кто его туда спрятал. Кроме того, сотрудников кабинета заставляли увольняться, у них был конфликт с руководством. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, будет назначена экспертиза ДНК.

СМИ: наркотики в потолке кабинета найдены в отделе полиции № 20 в Нижнем Тагиле
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Житель Екатеринбурга смог оспорить штраф, выписанный за пропуск кареты скорой помощи на светофоре. Автомобиль медиков ехал с проблесковыми маячками и сиреной, поэтому водителю иномарки пришлось заехать за стоп-линию. Когда мужчине пришел штраф на 800 рублей с камеры фотофиксации, он написал жалобу в ГИБДД.

Водитель оспорил штраф за пропуск «скорой» на светофоре в Екатеринбурге
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Число больных коронавирусом в госпиталях Екатеринбурга вновь возросло после спада. На лечении в состоянии средней тяжести сейчас находятся 4,2 тысячи пациентов, а в августе их было 7,2 тысячи человек. Медики связывают рост заболеваемости с началом учебного года.

Количество больных COVID-19 увеличилось в больницах Екатеринбурга
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Студентка из Серова, которая учится в Перми и была в университете в момент теракта, рассказала подробности нападения стрелка. Свердловчанке пришлось выпрыгнуть из окна, после того как студенты безуспешно попытались забаррикадировать дверь. По ее словам, многие получили травмы. Сама девушка получила госпитализирована с перелом двух поясничных позвонков.

Студентка из Серова рассказала подробности нападения стрелка на Пермский университет
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#Итоги#Свердловская область#Общество
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