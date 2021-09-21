Редкий гриб с запахом селедки нашел в лесу екатеринбуржец

Гриб был найден в одном из лесов Свердловской области жителем уральской столицы, сообщает Ура.ру.
После того, как мужчина выложил фотографии находки в соцсеть, знатоки распознали название гриба. Им оказался молочай, который не часто встречается уральским грибникам. Молочай обладает сладким вкусом, но при этом он источает аромат соленой рыбы.
Как рассказали владельцу находки грибники, молочай можно употреблять даже в сыром виде, когда он еще молодой.
Напомним, осенью — 2021 в лесах Свердловской области очень сложно стало найти много грибов. Эксперт поделился своим мнением о причинах их малого количества и дал предположения на будущее.