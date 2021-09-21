Реконструкция корта ХК «Мечта» завершится в октябре в Нижнем Тагиле

Подрядчики прибыли на объект 7 сентября. На данный момент уже были осуществлены подготовительные работы, рассказал директор компании «Стройрегион» Александр Шилов. Также была опубликована заявка на поставку новой хоккейной коробки. Планируется, что на территорию города она прибудет за две недели. Окончание строительных работ запланировано на 30 октября.
Подрядчики считают, что у тагильских хоккеистов не возникнет проблем с началом нового сезона из-за отсутствия нового корта. Владислав Пинаев отметил, что на реконструкцию корта выделено около 4 миллионов, однако это, предположительно, не предел. В будущем на объекте рассматривается появление искусственного газона. Это сделано для того, чтобы можно было также играть в футбол, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
Напомним, в селе Петрокаменское на строительство нового хоккейного корта выделено 2 миллиона рублей. Все работы необходимо окончить до 10 ноября. Часть денежных средств собрали местные жители, часть выделена предпринимателями и местным бюджетом, а половину стоимости контракта оплачивает региональный бюджет.