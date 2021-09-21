Реконструкция корта ХК «Мечта» завершится в октябре в Нижнем Тагиле

Подрядчики считают, что у тагильских хоккеистов не возникнет проблем с началом нового сезона из-за отсутствия нового корта. Владислав Пинаев отметил, что на реконструкцию корта выделено около 4 миллионов, однако это, предположительно, не предел. В будущем на объекте рассматривается появление искусственного газона. Это сделано для того, чтобы можно было также играть в футбол, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.