Стрельба в Пермском университете: как это было

Днем 20 сентября 2021 года в кампусе Пермского госуниверситета прозвучали выстрелы. Первое сообщение появилось в паблике учебного заведения в 11:49 — администрация ВУЗа просила всех забаррикадироваться в учебных аудиториях, а тех студентов, что только добирались до университета, просили вернуться по домам, сообщает properm.ru.
Первые выстрелы прозвучали еще на улице: 18-летний студент первого курса этого университета Тимур Бекмансуров, одетый в темную одежду, балаклаву, армейские берцы и в каске, открыл огонь по людям, находившимся вне стен ВУЗа.
На кадрах видеозаписи очевидцев видно, что один человек уже лежит на земле, второго студента сокурсники тащили на себе. Камеры видеонаблюдения университета засняли весь путь стрелка с улицы до корпуса № 8.
Одного из раненых занесли в холл здания и уложили рядом с турникетом, но в этот момент нападавший заходит в корпус и стреляет в раненого. Затем он скрывается в коридорах, отчетливо слышны одиночные выстрелы.
Студенты стали выпрыгивать из окон второго этажа 8-го корпуса, многие падали на землю не удачно, видно, что они получают травмы. Камеры внутри здания засняли, как Бекмансуров стреляет во всех, кто попадается у него на пути. Две девушки после выстрелов остались лежать на полу.
Первыми на место ЧП прибыли двое сотрудников ДПС: первый стал организовывать эвакуацию людей, второй вбежал в задние, где столкнулся со стрелком. Нападавший несколько раз выстрелил в полицейского, но не попал.
Полицейский, наоборот, несколькими выстрелами ранил Бекмансурова и сковал его руки наручниками. Стрелка прооперировали в городской больнице Перми, сейчас он в реанимации под аппаратом ИВЛ. Все этажи лечебницы охраняются полицией. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело.
За несколько минут до первых выстрелов, Бекмансуров опубликовал в соцсети свое «обращение», которое он заранее подготовил. В нем подробно рассказывается о «причинах», побудивших преступника напасть на университет.
Также стрелок в подробностях рассказал о процедуре прохождения медкомиссии и получения разрешения на охотничье ружье. Процесс приобретения помпового ружья также выложен, а на камере видеонаблюдения в магазине, видно, как будущий убийца приобретает патроны.
Родители Тимура Бекмансурова рассказали СМИ, что сын их был послушным и спокойным подростком.
Конфликтных ситуаций у нас никогда не было, сегодня утром сын пожелал мне доброго утра, и я ушла на работу,рассказала мать стрелка.
Удалось разыскать водителя такси, который и привез нападавшего к кампусу. С его слов, молодой человек уже был в балаклаве, но он не придал этому особого значения.
Сейчас молодежь надевает на себя что угодно, здесь я тоже не удивился. Но пару раз спросил: балаклаву надел для защиты от коронавируса? Парень не ответил, рассказал водитель.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших.
Никакие слова не могут заглушить боль утраты, это огромная боль для всей страны,сказал глава государства.
Напомним, в мае 2021 года в Казани стрелок расстрелял 11 человек в общеобразовательной школе Казани. Еще 32 получили различные ранения.