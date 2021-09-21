Строители Свердловской области просят губернатора увеличить стоимость контрактов

Перерасчет сметной стоимости контрактов сейчас не производится: в Свердловской области еще не появился нормативный акт, разрешающий увеличение проектной стоимости до 30%. Не все регионы сейчас приняли акты зеркальные постановлению правительства РФ № 1315, которое позволяет это повышение стоимости контрактов.