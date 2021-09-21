Студентка из Серова рассказала подробности нападения стрелка на Пермский университет

20 сентября 2021 года, в момент нападения Тимура Бекмансурова на Пермский университет, студента из Серова находилась в аудитории на втором этаже учебного корпуса, сообщает «КП-Екатеринбург».
Со слов девушки, сначала она услышала крики о человеке с ружьем, и выглянула в окно. Выстрелы раздались уже где-то рядом, студенты сначала попытались забаррикадировать двери в аудиторию, но безуспешно.
Затем они приняли решения спасаться через окна, многие получали травмы при падении.
Когда я услышала выстрелы, то сразу поняла — прыгать в окно не самый плохой вариант в этой ситуации,рассказала девушка.
Серовчанка выпрыгнула из окна, приземлившись не удачно: у нее сразу начала болеть спина в районе копчика. Девушка не смогла сразу встать на ноги, и только после появления подруги, они вместе покинули территорию кампуса.
Студентка сама обратилась за медицинской помощью, медики диагностировали у нее перелом 2-х нижних поясничных позвонков. Сейчас она находится в медучреждении Перми.
Напомним, 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров совершил массовый расстрел людей, находящихся в учебных корпусах Пермского университета 20 сентября 2021 года. Погибли 6 человек, еще 24 получили ранения и травмы