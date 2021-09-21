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Студентка из Серова рассказала подробности нападения стрелка на Пермский университет

21 сентября 2021, 09:49
Фото: 1MI
Девушка рассказала, как она выпрыгнула из окна второго этажа Пермского университета, спасаясь от выстрелов стрелка.

20 сентября 2021 года, в момент нападения Тимура Бекмансурова на Пермский университет, студента из Серова находилась в аудитории на втором этаже учебного корпуса, сообщает «КП-Екатеринбург».

Со слов девушки, сначала она услышала крики о человеке с ружьем, и выглянула в окно. Выстрелы раздались уже где-то рядом, студенты сначала попытались забаррикадировать двери в аудиторию, но безуспешно.

Затем они приняли решения спасаться через окна, многие получали травмы при падении.

Когда я услышала выстрелы, то сразу поняла — прыгать в окно не самый плохой вариант в этой ситуации,рассказала девушка.

Серовчанка выпрыгнула из окна, приземлившись не удачно: у нее сразу начала болеть спина в районе копчика. Девушка не смогла сразу встать на ноги, и только после появления подруги, они вместе покинули территорию кампуса.

Студентка сама обратилась за медицинской помощью, медики диагностировали у нее перелом 2-х нижних поясничных позвонков. Сейчас она находится в медучреждении Перми.

Напомним, 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров совершил массовый расстрел людей, находящихся в учебных корпусах Пермского университета 20 сентября 2021 года. Погибли 6 человек, еще 24 получили ранения и травмы

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