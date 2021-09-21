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ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге подал встречный иск к H&M на 21 миллион

21 сентября 2021, 08:33
Фото: 1MI
Торговый центр «Гринвич» в Екатеринбурге подал встречный иск к компании H&M с требованием выплатить более 21 миллиона рублей.

Екатеринбургский ТРЦ «Гринвич» подал встречный иск к своему арендатору — магазину H& M, с требованием выплатить более 21 миллиона рублей, сообщает «КП-Екатеринбург».

Претензии между «Гринвичем» и магазином H& M возникли в 2020-м году: тогда арендатор требовал с ТЦ сначала 33 миллиона рублей неустойки за простой, который возник в результате отсутствия электроэнергии в магазине. Затем H& M потребовал с «Гринвича» уже более 100 миллионов.

Обе стороны отказываются от комментариев, арбитражный суд Свердловской области принял встречный иск к производству.

Напомним, обоюдные претензии ТЦ «Гринвич» и H& M продолжаются в Екатеринбурге несколько месяцев. Компании периодически пытаются взыскать друг с друга многомиллионные неустойки.

В Екатеринбурге сеть H&M судится с ТЦ «Гринвич»
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#ТРЦ Гринвич#Неустойка#H&M#Свердловская область#Арбитражный суд#Иски#Новости УрФО#Общество
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