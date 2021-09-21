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В центре Екатеринбурга из-под земли забил фонтан с водой

21 сентября 2021, 03:24
Фото: 1MI
Трубу прорвало в районе Дворца молодежи в центре уральской столицы. Специалисты «Водоканала» выехали на место аварии.

Трубу с водой прорвало в центре Екатеринбурга у Дворца молодежи вечером 20 сентября 2021 года, сообщает E1.

Очевидец заметил странное движение почвы в сквере. Присмотревшись, молодой человек разглядел в темноте фонтан воды, пробивающийся из-под земли. На кадрах, снятых очевидцем действительно виден небольшой фонтан.

Фото: E1.ru

На место прорыва трубы выехали специалисты екатеринбургского «Водоканала».

Напомним, в середине августа 2021 года в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле из-под земли забил фонтан с горячей водой. Высота напора воды составляла несколько метров.

Фонтан горячей воды высотой с пятиэтажный дом забил на Вагонке в Нижнем Тагиле
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#Очевидцы#Екатеринбург#Коммунальная авария#Водоканал#Прорыв трубы#Новости УрФО#Происшествия
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