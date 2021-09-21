В центре Екатеринбурга из-под земли забил фонтан с водой

Трубу с водой прорвало в центре Екатеринбурга у Дворца молодежи вечером 20 сентября 2021 года, сообщает E1.
Очевидец заметил странное движение почвы в сквере. Присмотревшись, молодой человек разглядел в темноте фонтан воды, пробивающийся из-под земли. На кадрах, снятых очевидцем действительно виден небольшой фонтан.
На место прорыва трубы выехали специалисты екатеринбургского «Водоканала».
Напомним, в середине августа 2021 года в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле из-под земли забил фонтан с горячей водой. Высота напора воды составляла несколько метров.