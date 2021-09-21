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Вирусолог отметил рост суточного показателя смертности от ковида в России

21 сентября 2021, 14:04
Фото: pxhere.com
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с представителями СМИ подчеркнул, что в России выросла дневная смертность от коронавирусной инфекции — показатель составил около 800 пациентов в сутки.

Как подчеркнул ученый, такого высокого показателя за время пандемии ранее не отмечалось — примерно 3,5%. Также он оценил данные о начале третьей волны пандемии в стране.

«Вы знаете, третью волну можно ждать, когда угодно, от этой волны не сильно отличается то, что в стране сейчас результаты в 18–20 тысяч заболевших каждый день. Даже если показатель растет не существенно — это большое число граждан. Самое плохое заключается в том, что у нас примерно 800 россиян уходит из жизни ежедневно. Показатель летальности значительно вырос, за последние два месяца он был приблизительно 3,5%. Столь высокой летальности ранее не фиксировалось, — передает слова Альтштейна NEWS.ru.

Кроме этого, ученый добавил, что в настоящее время не представляется возможным выявить точную причину увеличившейся смертности. Возможно, это свойство коронавирусной инфекции, которая распространена сейчас именно в России, предположил он.

#Коронавирус COVID-19
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