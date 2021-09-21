Вирусолог отметил рост суточного показателя смертности от ковида в России

«Вы знаете, третью волну можно ждать, когда угодно, от этой волны не сильно отличается то, что в стране сейчас результаты в 18–20 тысяч заболевших каждый день. Даже если показатель растет не существенно — это большое число граждан. Самое плохое заключается в том, что у нас примерно 800 россиян уходит из жизни ежедневно. Показатель летальности значительно вырос, за последние два месяца он был приблизительно 3,5%. Столь высокой летальности ранее не фиксировалось, — передает слова Альтштейна NEWS.ru.