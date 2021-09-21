Водитель оспорил штраф за пропуск «скорой» на светофоре в Екатеринбурге

Инцидент с пропуском «скорой» и последующим штрафом за это случился в конце сентября 2020 года на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна в Екатеринбурге, сообщает E1.
Водитель иномарки пропустил на перекрестке «скорую», двигавшуюся с включенными маячками и сиреной. Екатеринбуржец был вынужден выехать за «стоп-линию», которая требует остановки ТС при запрещающем сигнале светофора (знак 6.16 «Стоп» ППД РФ).
Камера фото фиксации «посчитала» это нарушением и мужчине пришел штраф на 800 рублей. Водитель написал жалобу на сайт ГИБДД Свердловской области, в которой изложил свои доводы относительно своей невиновности.
В ведомстве провели разбор этого случая и отменили автоматическое постановление о нарушении и штрафе.
Напомним, в Свердловскую область прибыли 5 новых супероснащенных реанимобилей «скорой» помощи.