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День осеннего равноденствия наступил на всей планете: ночь становится длиннее дня

22 сентября 2021, 04:17
Фото: 1МI
С наступлением Дня осеннего равноденствия световое время суток в Северном полушарии Земли становится короче ночного.

22 сентября 2021 года на Земле наступает День осеннего равноденствия, сообщает «Областная газета».

С каждым новым днем световой день будет короче на несколько минут, ночь, наоборот, станет длиннее. Ежедневное уменьшение светового дня продлится до 21 декабря — Дня зимнего солнцестояния.

Световое время суток будет увеличиваться вплоть до 21 июня, после чего, день вновь, по несколько минут, станет уступать свои права ночи.

Напомним, стала известна концепция ледового городка в Екатеринбурге, который откроется для посетителей 29 декабря 2021 года на площади перед мэрией.

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#Планета Земля#Ночь#День#Закат#Общество
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