Екатеринбург стал вторым в рейтинге самых дождливых городов в России

За последнее десятилетие наибольшее количество дождливых дней в октябре было в Перми (продолжительность более 13 дней) и Екатеринбурге (11,2 дня в месяц). На третьем месте Новосибирск с 11,1 дней. Такой рейтинг составлен сервисом «Яндекс. Погода».