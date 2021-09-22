Екатеринбуржец присвоил на 16 миллионов квартиры умерших пенсионеров

Екатеринбуржец за два года (с 2016 по 2018 годы) завладел 8 квартирами в столице Урала, подделав документы купли-продажи. Недвижимость принадлежала пенсионерам, которые скончались, не оставив наследников. По закону данные квартиру должны были отойти муниципалитету, однако злоумышленник решил иначе.
Через подставных лиц уралец совершил сделки в отношении 8 квартир. Например, в одном из эпизодов неизвестная свердловчанка — подельница свердловчанина — представлялась умершей старушкой и продавала квартиру подставным лицам.
Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (совершение сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в крупном размере), сообщили TagilCity.ru в прокуратуре Свердловской области.
В итоге мошеннику удалось продать добросовестным покупателям уже четыре квартиры. Ущерб в прокуратуре оценили в 16 миллионов рублей.
Напомним, в Свердловской области разыскивают мошенников с сайта знакомств.