Модульбанк организует розыгрыш авто Toyota Camry среди своих партнеров

Улучшенная партнерская программа предусматривает выплату фиксированной суммы вознаграждения за каждого клиента, который был привлечен, а также выплату на ежемесячной основе в размере 7-13% от его банковских комиссий и до 2,5% от средств на счетах. Помимо этого, доступно привлечение субпартнеров и получение прибыли от операций их клиентов. В программе доступно участвовать предприятиям, бизнесменам и физическим лицам. За все время, пока клиент получает услуги в банке, партнеру выплачивают ежемесячный пассивный доход. Сумма дохода зависит от количества клиентов.