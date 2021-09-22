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Неделя гордости ЛГБТ снова пройдёт в Екатеринбурге

22 сентября 2021, 05:45
Фото: 1МI
Проведение второго фестиваля ЛГБТ Ural Pride Week или Уральской недели гордости запланировано на 4–10 октября 2021 года в Екатеринбурге.

Фестиваль ЛГБТ Уральская неделя гордости во второй раз запланирован в Екатеринбурге, сообщает 66.ru.

В 2020-м году фестиваль ЛГБТ прошел в сентябре, всю неделю улицы Екатеринбурга патрулировали представители уральского казачества, которые выступают против проведения подобных мероприятий.

По мнению организаторов фестиваля, мероприятие позволит объединить вместе бизнес-сообщество региона, жителей уральской столицы и городские инициативы.

Напомним, в 2020-м году казаки искали на улицах Екатеринбурга геев и лесбиянок в дни проведения первого фестиваля ЛГБТ.

Уральские казаки будут ловить геев и лесбиянок на улицах Екатеринбурга
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