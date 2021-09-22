Педагог тагильской школы №32 Ольга Семенова получила губернаторскую премию

В Свердловской области в этот совет входят два человека. На мероприятии будет организована встреча с министром образования Сергеем Кравцовым. В это же время в Москве будет проходить Всероссийский первый форум классных руководителей, туда также поедут несколько педагогов из Нижнего Тагила.