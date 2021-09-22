Пермскому стрелку назначена психиатрическая экспертиза

Напомним, 20 сентября 18-летний студент первого курса Пермского университета в кампусе учебного заведения расстрелял шесть человек. Еще 24 гражданина получили травмы и ранения различной степени тяжести. Молодого человека ранил сотрудник ДПС, который первым прибыл на место инцидента. Владимир Путин наградил его орденом Мужества.