Расчленил и сварил: обвиняемому в убийстве екатеринбуржцу грозит до 15 лет

Задержанный не стал играть с сыщиками в «кошки-мышки» и сразу признался в убийстве, показал, где и как разрубил на части тело и сварил их, а затем выбросил на помойку, где впоследствии оперуполномоченные нашли части рук, а точнее говоря — то, что от них осталось, и другие фрагменты, рассказал TagilCity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.