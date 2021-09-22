TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Расчленил и сварил: обвиняемому в убийстве екатеринбуржцу грозит до 15 лет

22 сентября 2021, 08:40
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Житель Екатеринбурга после совместного алкогольного застолья задушил своего собутыльника и решил избавиться от тела. Теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В Екатеринбурге местного жителя обвиняют в убийстве собутыльника после совместного распития алкоголя. Прокуратура направила дело в суд.

Как рассказали TagilCity.ru в СУ СКР по Свердловской области, 57-летний екатеринбуржец совершил преступление в марте 2021 года. Будучи сторожем, мужчина пригласил в гости потерпевшего для того, чтобы согреться — последний расчищал снег на соседнем объекте.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В ходе распития мужчины поссорились. На почве конфликта обвиняемый нанёс своему оппоненту несколько ударов руками — по голове и корпусу, после чего задушил потерпевшего.

В результате указанный действий потерпевший скончался от механической асфиксии. Тело своего знакомого злоумышленник спрятал на складе магазина, в котором работал дворником, добавили в прокуратуре.

Избавиться от следов преступления злоумышленник решил следующим образом — он разрубил тело пострадавшего топором и сварил его. Обвиняемый решил, что после температурной обработки человеческую плоть будет легко смыть в канализацию.

Задержанный не стал играть с сыщиками в «кошки-мышки» и сразу признался в убийстве, показал, где и как разрубил на части тело и сварил их, а затем выбросил на помойку, где впоследствии оперуполномоченные нашли части рук, а точнее говоря — то, что от них осталось, и другие фрагменты, рассказал TagilCity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, в Екатеринбурге попал под суд мужчина, расчленивший своего сына после ссоры.

Стали известны подробности убийства с расчленением под Екатеринбургом
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Санкт-Петербурге расчленивший аспирантку историк получил 12,5 лет тюрьмы«Варил до состояния тушенки»: автомеханик расчленил приятеля в Екатеринбурге
#Убийца#Обвиняемые в убийстве#Убийство#Валерий Горелых#Тело#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25