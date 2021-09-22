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Расследовать расстрел людей в Пермском университете будет генерал из главка СК РФ

22 сентября 2021, 11:45
Фото: 1МI
В Пермь направлены следователи Главного Управления СКР для расследования обстоятельств массового расстрела людей в кампусе университета.

Возглавит следственно-оперативную группу по делу пермского стрелка Тимура Бекмансурова старший следователь по особо важным делам главка СК РФ генерал-майор Рустам Габдулин, сообщает properm.ru.

Рустам Габдулин расследовал дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, крушении парохода «Булгария». Ожидается, что в Пермь также приедет руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Напомним, 18-летний студент первого курса Пермского университета расстрелял 20 сентября 2021 года 6 человек в кампусе учебного заведения. Еще 24 получили травмы и ранения различной степени тяжести. Стрелка ранил сотрудник ДПС, первым прибывшим на место ЧП. Владимир Путин наградил его орденом Мужества.

Стрельба в Пермском университете: как это было
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