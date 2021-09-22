Ребёнок пострадал в ДТП на Руднике в Нижнем Тагиле

Инцидент произошёл около 8.30 утра в среду, 22 сентября. Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы происшествия. Позднее видео с места аварии опубликовал паблик "ЧП-Нижний Тагил" во ВКонтакте .
На кадрах записи видно, что место аварии огорожено дорожными конусами, работают сотрудники ГИБДД. Перед пешеходным переходом находится тёмный Chevrolet. Очевидцы сообщают, что пострадал ребёнок - несовершеннолетнего увезли на скорой.
В Отделении пропаганды ГИБДД пообещали прокомментировать происшествие позднее.
Напомним, 11 сентября на пешеходном переходе на Руднике иномарка сбила школьницу.