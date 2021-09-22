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Ребёнок пострадал в ДТП на Руднике в Нижнем Тагиле

22 сентября 2021, 06:29
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на пешеходном переходу у школы №3 вновь сбили ребёнка.

Инцидент произошёл около 8.30 утра в среду, 22 сентября. Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы происшествия. Позднее видео с места аварии опубликовал паблик "ЧП-Нижний Тагил" во ВКонтакте .

На кадрах записи видно, что место аварии огорожено дорожными конусами, работают сотрудники ГИБДД. Перед пешеходным переходом находится тёмный Chevrolet. Очевидцы сообщают, что пострадал ребёнок - несовершеннолетнего увезли на скорой.

В Отделении пропаганды ГИБДД пообещали прокомментировать происшествие позднее.

Напомним, 11 сентября на пешеходном переходе на Руднике иномарка сбила школьницу.

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#Рудник#ГИБДД#Школьник#ДТП с участием детей#ДТП#Школьница#Эксклюзив#Нижний Тагил#Происшествия
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