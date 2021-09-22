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Спрятал нож под раковину: предполагаемый убийца мужчины задержан в Екатеринбурге

22 сентября 2021, 10:13
Фото: 1МI
Правоохранителями задержан подозреваемый в убийстве мужчины, труп которого был обнаружен на улице в Екатеринбурге.

21 сентября 2021 года 31-летний житель уральской столицы задержан по подозрению в убийстве, сообщает старший помощник руководителя СК СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Следователи полагают, что вечером 21 сентября между задержанным и потерпевшим произошел словесный конфликт возле подъезда дома по улице Конотопской в Екатеринбурге. Арестованный ударил тычковым ножом 35-летнего уральца, который позже скончался.

Фото: СУ СКР РФ по Свердловской области

Задержанный екатеринбуржец ранее был судим за угон и разбой. Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга обнаружили и изъяли орудие преступления, которое подозреваемый успел спрятать в квартире на улице Ереванской, недалеко от места преступления, пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», следователи назначили ряд судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, 11 сентября 2021 года 44-летняя жительница Нижнего Тагила зарезала ножом своего гостя во время застолья.

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