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Труп мужчины найден в Железнодорожном районе Екатеринбурга

22 сентября 2021, 03:24
Фото: 1МI
На улице Конотопской уральской столицы обнаружен труп мужчины. По словам очевидцев потерпевшего могли зарезать после конфликта.

Тело мужчины обнаружили 21 сентября 2021 года около 9 часов вечера в Железнодорожном районе уральской столицы, сообщает E1.

За некоторое время до обнаружения местные жители наблюдали конфликт потерпевшего с другим мужчиной. Предположительно он и стал убийцей, очевидцы утверждают, что его уже задержали. На месте работала следственно-оперативная группа МВД.

Фото: E1.ru

Напомним, молодую жительницу Нижнего Тагила обвиняют в убийстве собутыльника, совершенном в состоянии аффекта. Потерпевший до этого избил девушку на глазах у детей.

Тагильчанка зарезала избившего ее собутыльника на глазах у детей
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