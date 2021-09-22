Труп мужчины найден в Железнодорожном районе Екатеринбурга

Тело мужчины обнаружили 21 сентября 2021 года около 9 часов вечера в Железнодорожном районе уральской столицы, сообщает E1.
За некоторое время до обнаружения местные жители наблюдали конфликт потерпевшего с другим мужчиной. Предположительно он и стал убийцей, очевидцы утверждают, что его уже задержали. На месте работала следственно-оперативная группа МВД.
Напомним, молодую жительницу Нижнего Тагила обвиняют в убийстве собутыльника, совершенном в состоянии аффекта. Потерпевший до этого избил девушку на глазах у детей.