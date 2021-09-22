Врачи «скорой помощи» из Серова просят Минздрав РФ уволить главврача

Петиция появилась в на сайте гражданских инициатив 21 сентября 2021 года и адресована Министерству здравоохранения России. В ней сказано, что после недавних жалоб сотрудников на нарушения их прав и проведенных после этого проверок, главврач получила лишь «замечание».
Менять свое отношение к сотрудникам и к работе Бец О.А. не собирается. Изменений в лучшую сторону никаких нет. Свою вину не признает. Извинений в адрес сотрудников не поступало. Таким людям не место в здравоохранении, сказали сотрудники «Скорой помощи» в своей петиции.
Напомним, конфликт между трудовым коллективом и руководством Станции «Скорой помощи» Серова длится с лета 2021 года.