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Врачи «скорой помощи» из Серова просят Минздрав РФ уволить главврача

22 сентября 2021, 07:44
Фото: 1МI
Сотрудники «Скорой помощи» Серова опубликовали петицию с требованием снять с поста главврача медицинского учреждения.

Петиция появилась в на сайте гражданских инициатив 21 сентября 2021 года и адресована Министерству здравоохранения России. В ней сказано, что после недавних жалоб сотрудников на нарушения их прав и проведенных после этого проверок, главврач получила лишь «замечание».

Менять свое отношение к сотрудникам и к работе Бец О.А. не собирается. Изменений в лучшую сторону никаких нет. Свою вину не признает. Извинений в адрес сотрудников не поступало. Таким людям не место в здравоохранении, сказали сотрудники «Скорой помощи» в своей петиции.

Напомним, конфликт между трудовым коллективом и руководством Станции «Скорой помощи» Серова длится с лета 2021 года.

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#Серов#Скорая помощь#Петиция#Конфликт#Сотрудники#Здоровье
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