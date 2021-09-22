За титул лучшего хозяина подворья поборются тагильчане

Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на лучшее подворье 2021 года. Прием заявок начнётся 30 сентября. Успеть принять участие в конкурсе можно до 15 октября.
Для того, чтобы частный дом мог претендовать на победу, существует ряд условий.
По каждому пункту можно набрать от 0 до 10 баллов. При этом необходимо грамотно и интересно презентовать свой участок.
На первом этапе конкурса желающие подают заявки в территориальную администрацию, которая в свою очередь выбирает двух победителей. Именно они становятся участниками второго тура — окончательного победителя определит выездная комиссия.
Напомним, ранее TagilCity.ru рассказывало о фермере Галимьяне Зиннурове из села Южаково под Нижним Тагилом.