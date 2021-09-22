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За титул лучшего хозяина подворья поборются тагильчане

22 сентября 2021, 05:06
Фото: TagilCity.ru
Любой хозяин частного дома в Нижнем Тагиле может стать участников муниципального конкурса на лучшее подворье. Среди основных требований — порядок и чистота на участке.

Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на лучшее подворье 2021 года. Прием заявок начнётся 30 сентября. Успеть принять участие в конкурсе можно до 15 октября.

Для того, чтобы частный дом мог претендовать на победу, существует ряд условий.

  • Во-первых, необходимо содержать сам дом, а также территорию участка в чистоте и порядке. Наличие газонов, палисадников и разнообразных кустарников и деревьев приветствуется.
  • Во-вторых, на участке должны быть малые архитектурные формы и благоустроенные скамейки, детские площадки или места для отдыха.
  • В-третьих, у хозяина подворья обязательно должны быть сельскохозяйственные животные — при этом место для их содержания должно соответствовать первому пункту. Приветствуется наличие технических средств для ухода за участком и животными.
  • В –четвертых, сам домовладелец должен быть активистом и участвовать в жизни своего населенного пункта.

По каждому пункту можно набрать от 0 до 10 баллов. При этом необходимо грамотно и интересно презентовать свой участок.

На первом этапе конкурса желающие подают заявки в территориальную администрацию, которая в свою очередь выбирает двух победителей. Именно они становятся участниками второго тура — окончательного победителя определит выездная комиссия.

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