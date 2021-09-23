Активисты попросили сохранить первоначальный облик тагильского ГДДЮТ после ремонта

Как стало известно, активисты подготовили обращение от жителей города на имя Владислава Пинаева. В нем горожане призывают сохранить первоначальный облик Дворца. По их мнению, здание ГДДЮТ эстетически воспитывает детей, а значит должно быть наиболее прогрессивным в городе. Горожане подчеркивают, что проект в оранжевом цвете лишит здание уникальности.
Не просто так архитекторы выбирали светлые цвета для внешней отделки. Это изюминка здания, потому что делает его воздушным, несмотря на массивные конструкции,сказано в обращении, опубликованном на личной странице активистки Ксении Трэшаковой в Instagram.
В ближайшее время тагильчане начнут собирать живые подписи.
Планируется, что через неделю-полторы МУП «Тагилдорстрой» начнет реконструкцию кровли. На совещании, которое провел глава города Владислав Пинаев, работникам ГДДЮТ и представителям родительского комитета были представлены несколько вариантов оформления фасада.
Принято решение не придерживаться концепции в оранжевом цвете, ранее предложенной проектировщики. По словам Пинаева, планируется изменить дизайн фасада, однако в рамках выделенных средств. Будут подготовлены другие варианты, которые еще раз обсудят с активом ГДДЮТ и архитекторами, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Напомним, капитальным ремонтом МБУ ДО ГДДЮТ будет заниматься МУП «Тагилдорстрой». Данное предприятие единственное, которое подало заявку. Начальная сумма контракта составляет 366,3 миллиона рублей. Подрядчик должен отремонтировать кровлю, фасады, крыльцо, а также необходимо усилить внутренние конструкции дворца. Будут заменены системы вентиляции, отопления, водоснабжения, кондиционирования.