Активисты попросили сохранить первоначальный облик тагильского ГДДЮТ после ремонта

Как стало известно, активисты подготовили обращение от жителей города на имя Владислава Пинаева. В нем горожане призывают сохранить первоначальный облик Дворца. По их мнению, здание ГДДЮТ эстетически воспитывает детей, а значит должно быть наиболее прогрессивным в городе. Горожане подчеркивают, что проект в оранжевом цвете лишит здание уникальности.