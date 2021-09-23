«Буханка» сбила пешехода на обочине трассы под Екатеринбургом

Вечером 22 сентября 2021 года на 118-м километре трассы Екатеринбург-Курган автомобиль «УАЗ «буханка» совершил наезд на стоящего на обочине мужчину, сообщает E1.
Пешеход стоял вдоль проезжей части на обочине, не собираясь переходить ее. «Буханка» получила повреждения передней части кузова, пешеход был госпитализирован.
Напомним, 22 сентября 2021 года 38-летний водитель иномарки сбил на пешеходном переходе 11-летнюю девочку в районе Рудника в Нижнем Тагиле. Ребенок госпитализирован с травмой спины.