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Дело «смотрящего» за Верхней Салдой будет рассматривать суд присяжных

23 сентября 2021, 07:27
Фото: 1MI
Дело криминального авторитета, который известен как «смотрящий» за Верхней Салдой, Владимира Кузнецова будет рассматривать суд присяжных. Заседание назначено на 20 сентября.

Авторитет обвиняется в совершении сразу нескольких преступлений — это и занятие высшего положения в преступной иерархии, мошенничество с квартирами по 17 эпизодам, принуждение к совершению сделок, а также легализация денежных средств, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Следствие предполагает, что злоумышленники спаивали потерпевших. Чаще это были инвалиды, бывшие заключенные или зависимые от алкоголя. Затем они переписывали жилье на себя. У некоторых людей были долги за ЖКХ. Таким предлагалось разными способами погасить задолженность, а в результате люди лишались квартиры.

Напомним, Кузнецов был задержан в феврале 2020 года. Он находился в своей квартире в Верхней Салде. С мая 2021 года начались судебные разбирательства. Однако вскоре дело было возвращено обратно в прокуратуру для устранения нарушений.

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#Суд#Екатеринбург#Верхняя и Нижняя Салда#Новости УрФО#Общество
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