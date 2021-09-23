Десятки нарушений обнаружены в магазинах «Светофор» в Екатеринбурге

Более 40 нарушений нашли в сети магазинов «Светофор» в уральской столице. Больше всего претензий у активистов вызвали ценники на товары: на них не указана основная важная информация. Например, сроки годности.

В магазинах сети «Светофор» в Екатеринбурге активистами из «Общественной потребительской инициативы» обнаружены более 40 нарушений правил торговли, сообщает E1. Фото: Общественная потребительская инициатива В магазинах не всегда соблюдаются правила хранения товаров. Часто на полках располагаются товары в поврежденной упаковке. Подобные проблемы «Светофоров» отмечаются во многих регионах страны, рассказали активисты. Все данные переданы в региональный Роспотребнадзор, где уже начали проверку. Напомним, жительница Среднего Урала обнаружила в только что купленном пакете муки «Увелка» живых личинок червей. Живых червей обнаружила в муке «Увелка» свердловчанка Узнать подробнее Материалы по теме Директор «Магнита» в Нижней Туре оштрафована за испорченные продукты Началась прокурорская проверка в школе Нижнего Тагила, где детей кормили испорченными продуктами