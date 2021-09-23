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Итоги выборов на одном из избирательных участков Нижнего Тагила аннулированы

23 сентября 2021, 07:59
Фото: TagilCity.ru
Недействительными признаны результаты голосования на избирательном участке № 2212, расположенном в школе № 30 Нижнего Тагила.

С просьбой о проверке законности предоставления 49 голосовавшим избирательных бюллетеней обратились в Ленинскую территориальную комиссию общественники движения «Тагил за перемены».

Проверка показала, что в список избирателей по месту временного пребывания МБУ ОЦ «Сосновый бор» было включено 86 человек. Проголосовали из них 80 человек. При этом они все обладают правом оставлять свои голоса в Нижнетагильском избирательном округе.

Однако по Ленинскому избирательному округу № 20 имеют право голоса только 28 человек.

Таким образом, Ленинская территориальная избирательная комиссия сделала вывод, что 52 людям выданы бюллетени при отсутствии права голоса в одномандатном округе. С учетом того, что более 50% избирателей не обладали активным избирательным правом, комиссия не может достоверно определить результаты волеизъявления граждан, сказано в ответе общественникам.

По результатам проведения проверки было принято решение о признании результатов голосования на данном участке недействительными.

Напомним, выборы в Государственную думу, а также Законодательное собрание Свердловской области проходили с 17 по 19 сентября. За это время в Нижнем Тагиле проголосовала почти половина жителей. Самым активным оказался Дзержинский район. Там явка составила 51,87%. В Ленинском районе свои голоса оставили 49,22% избирателей, а в Тагилстроевском — 48,41%.

Почти половина жителей проголосовала на выборах в Госдуму и ЗакСО в Нижнем Тагиле
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#Госдума#Законодательное собрание#Кандидаты#Нижний Тагил#Выборы-2022#Эксклюзив#Политика
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