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Массовая гибель ворон зафиксирована в селе Усть-Тарка под Новосибирском

23 сентября 2021, 13:59
Фото: 1MI
В селе Усть-Тарка Новосибирской области активисты обнаружили около 200 голов мертвых ворон. Предполагается, что причиной массовой гибели стало отравление.

Определением точных обстоятельств занимаются в управлении ветеринарии Усть-Таркского района. Однако, по словам руководителя управления Сергея Кузлякина, ряд признаков указывает на то, что это, предположительно, отправление, пишет «Интерфакс». Отметается, что другие животные и птицы не пострадали.

На данный момент в лабораторию на исследование были направлены пробы умерших птиц. Специалисты будут выяснять точную причину их гибели. Также не исключается, что вороны могли заразиться птичьим гриппом, сообщают «Новые известия».

Уточняется, что в большинстве своем погибли молодые особи, которые родились в 2021 году. О том, что птицы могли умереть от отравления химикатами на свалках, заявил орнитолог Алексей Яновский. Он также не исключает вариант с эпидемией.

Напомним, 16 сентября екатеринбургский зоозащитник спас с фонарного столба сову, застрявшую в элементах конструкции в уральской столице.

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#Птицы#Гибель#Новосибирск#Происшествия
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