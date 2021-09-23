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Ночные холода до -5°С и туманы ожидаются в Свердловской области

23 сентября 2021, 11:50
Фото: 1МI
Синоптики прогнозируют ночные заморозки до -5°С в Свердловской области. Дневные температуры пока «плюсовые».

Ночью 24 сентября 2021 года в окрестностях уральской столицы ожидается понижение температуры до -5°С, сообщает региональный гидрометеоцентр.

Дневная температура воздуха пока еще держится в положительных значениях. Так, днем в пятницу 24 сентября воздух прогреется до +16°С. В выходные в Свердловской области ночью похолодает до -3°С, днем будет +10…+15°С. Вероятны ночные туманы.

Напомним, рано утром 19 сентября 2021 года жители Нижнего Тагила обнаружили снежный покров на своих улицах. В городе выпал первый снег.

Первый снег выпал под Нижним Тагилом
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#Туман#Заморозки#Свердловская область#Похолодание#Здоровье
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