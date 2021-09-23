По делу о коррупции задержан замначальника отдела полиции в Екатеринбурге

Были задержаны майор 1985 года рождения и 30-летний предполагаемый соучастник преступления, бывший оперуполномоченный УМВД по уральской столице. Они находятся под стражей, пишет ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы областного главка Валерия Горелых. Осуществляется служебная проверка.
Напомним, 14 сентября районный суд Каменска-Уральского вынес приговор главному врачу городской детской больницы Сергею Гультяеву за взятку в 750 тысяч рублей. Теперь По осужденный должен будет выплатить 2,4 миллиона рублей в доход государства.