По делу о коррупции задержан замначальника отдела полиции в Екатеринбурге

Были задержаны майор 1985 года рождения и 30-летний предполагаемый соучастник преступления, бывший оперуполномоченный УМВД по уральской столице. Они находятся под стражей, пишет ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы областного главка Валерия Горелых. Осуществляется служебная проверка.