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По делу о коррупции задержан замначальника отдела полиции в Екатеринбурге

23 сентября 2021, 14:15
Фото: 1MI
По делу о взятке задержаны замначальника отдела полиции № 4 Екатеринбурга и бывший оперуполномоченный. Факт нарушения выявлен региональным УФСБ и подразделением собственной безопасности ГУ МВД.

Были задержаны майор 1985 года рождения и 30-летний предполагаемый соучастник преступления, бывший оперуполномоченный УМВД по уральской столице. Они находятся под стражей, пишет ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы областного главка Валерия Горелых. Осуществляется служебная проверка.

Напомним, 14 сентября районный суд Каменска-Уральского вынес приговор главному врачу городской детской больницы Сергею Гультяеву за взятку в 750 тысяч рублей. Теперь По осужденный должен будет выплатить 2,4 миллиона рублей в доход государства.

Главврачу детской больницы Каменска-Уральского вынесен приговор за взятку в 750 тысяч
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#Взятка#Екатеринбург#Взяточничество#Полиция#Валерий Горелых#Новости УрФО#Происшествия
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