Реконструкция екатеринбургского цирка обойдется в 2,3 миллиарда рублей

Срок выполнения работ составит чуть больше трех лет с момента заключения контракта, сказано в аукционной документации. Почти год отводится подрядчику для разработки проекта.
В стоимость контракта входят все возможные затраты подрядчика, а финансирование осуществляется в рамках нацпроекта «Культура» из федерального бюджета.
Также в документах говорится об уникальности здания. Дело в том, что внешний купол является несущим. Он держит рабочий при помощи системы металлических вант.
Заяви от потенциальных исполнителей принимаются до 30 сентября.
Напомним, ранее сообщалось, что на реконструкцию Екатеринбургского цирка, который был построен в 1979 году было выделено менее 2,4 млрд рублей.