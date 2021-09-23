Ремонт детской поликлиники на Руднике планируется завершить в ноябре

В настоящее время в помещении заменили старые окна, полы, сделали перепланировку некоторых помещений, будет создана безбарьерная среда. Ремонтные работы планируется окончить в ноябре текущего года. Скоро обновленный филиал вновь распахнет свои двери для маленьких пациентов.
Ремонтные работы идут по графику, сегодня проводилось совещание на данном объекте, сообщил редакции TagilCity.ru главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.
Напомним, что на ремонт филиала выделены 4,4 миллиона рублей в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области» и национального проекта «Здравоохранение».