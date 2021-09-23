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Роскомнадзор проиграл суд в отношении «Областной газеты»

23 сентября 2021, 16:09
Фото: 1MI
Постановление суда по делу Роскомнадзора обжаловала «Областная газета». В отношении издания было возбуждено административное дело за злоупотребление свободой массовой информации и распространение данных об иноагентах.

В результате редакции газеты, а также главному редактору были назначены штрафы. Тогда СМИ подало жалобу в Свердловский областной суд на постановление судьи Кировского районного суда. 23 сентября прошло заседание, на котором суд принял сторону издания, сообщает «Областная газета».

Постановление суда первой инстанции было отменено, а производство по делу прекращено. Это связано с тем, что обстоятельства, в связи с которыми вынесено постановление, оказались не доказаны.

Напомним, 11 сентября стало известно о блокировке сайта «Областной газеты» Роскомнадзором. Однако свою причастность к происшествию опровергли как в Уральском отделении, так и в федеральном.

Роскомнадзор опроверг свою причастность к блокировке сайте «Областной газеты»
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#Суд#Административное дело#Свердловская область#Роскомнадзор#Общество
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