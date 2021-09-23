«Россети» профинансируют ремонтную программу в ЮФО на 6,1 млрд рублей

Генеральный директор «Россетей» в свою очередь заявляет, что компания по-прежнему продолжает заниматься реализацией проектов, направленных на развитие электросетевого комплекса южной части РФ. Суммарный объем финансирования инвестпрограммы группы «Россети» в макрорегионе за этот год составляет 21,1 миллиарда рублей. Компания запланировала ряд масштабных вводов, в том числе и связанных с выдачей мощности сразу семи новых ветряных электростанций.