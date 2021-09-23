Уральский застройщик рассказал о наказании за смерть погибшего в котловане рабочего

Ранее в данном районе обвалился котлован с рабочими, в результате чего один человек получил перелом ноги, а другой погиб под завалами. В компании заявили, что полную ответственность за людей, технику, а также соблюдение всех норм безопасности несет подрядчик, пишет Е1.