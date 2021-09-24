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Арбуз с ядом попытался съесть дезинфектор ради эксперимента в Екатеринбурге

24 сентября 2021, 06:41
Фото: 1МI
Дезинфектор специально отравил арбуз и попытался сымитировать ситуацию с отравлением семьи в Москве арбузом из «Магнита».

Дезинфектор из Екатеринбурга 4 дня держал арбуз в том же яде, которым якобы отравились люди в Москве, сообщает «Лента».

Молодой человек попытался провести эксперимент и опытным путем установить, сможет ли человек отравиться ядом Лямбда-цигалотрин, который по версии следствия стал причиной смертельного отравления в Москве.

Специалист заявил, что человек не может не ощутить горький вкус яда, даже небольшие дозы которого вызывают рвотный рефлекс. По его словам, чтобы смертельно отравиться этим ядом, необходимо выпить не менее 100 граммов чистого и нереально горького концентрата.

По мнению уральского дезинфектора, такое количество Лямбда-цигалотрина просто не могло попасть в тот «смертельный» арбуз.

Напомним, бабушка и 15-летняя внучка насмерть отравились арбузом из «Магнита» в Москве 9 сентября 2021 года.

Московская семья скончалась после отравления арбузом из «Магнита»
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